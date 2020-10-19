الكشف على 367 ألف مواطن مجانًا للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه فى إطار متابعه فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.





أوضح أنه تم فحص 367 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.





من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقعا بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريقا متحركا و47 موقعا ثابتا بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .





ويذكر أن نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبية علاجية بقرية سيدى عقبه التابعة لمركز المحمودية، على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.





وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادة متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة، جلدية تناسلية، امراض عيون، مسالك ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم إجراء ٢٥٢ تحاليل دم وطفيليات، ٧ اشعة سينية، ١١٠ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية ، ١٠٠ استبيان، علي هامش القافلة تم عمل ندوة تثقيف صحي لأكثر من ٢٤٦ مواطنا وإجراء ٢١ حالة خلع أسنان و اجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١١٢٥ تذكرة.





أكد "طلحة" ، أن المديرية تكثف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.





كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتوقيع الكشف الطبي على 971 مريضا من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة، أمراض نفسية وعصبية، تنظيم أسرة، اطفال، نساء وتوليد، امراض باطنة، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية رزق درويش بمدينة النوبارية.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم إجراء 308 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشعة سينية، وتوقيع 99 كشفا مبكرا على الامراض غير السارية، وعمل تثقيف صحي لـ 216 حالة.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقري والعزب والنجوع ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية

ووجه محافظ البحيرة، باستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.



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