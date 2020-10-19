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تكنولوجيا

يساعد المستخدمين في حالات الطوارئ .. جوجل تتخلى عن هذا التطبيق فى مقابل Google Maps

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:00 م
جوجل تتخلى عن هذا
جوجل تتخلى عن هذا التطبيق فى مقابل Google Maps
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ندى على
أعلنت شركة جوجل Google تخليها رسميا عن تطبيق  Trusted Contacts ، الذى يتيح للمستخدمين الاستعانة به فى حالات الطوارئ ، حيث سيتم ايقافه نهائيا فى شهر ديسمبر القادم، كما أوقفته جوجل حاليا على متجرها للتطبيقات Google Play . 

وبحسب موقع The Verge فإن جوجل ستتخلى عن تطبيق Trusted Contacts فى مقابل الاستعانة بعدد من الميزات التى قد أطلقتها فى تطبيق الخرائط Google Maps ، مثل ميزة مشاركة الموقع مع الأهل والأصدقاء ، وتتبع موقعك من قبل الأهل أو الأصدقاء عند الشعور بالخطر . 


ويعد تطبيق Trusted Contacts هو تطبيق يسمح للمستخدمين بالعثور على أحد افراد عائلاتهم ، إذا لم يستجيبوا لهم ، إذا كانوا فى حالات فقدان الوعى أو الخطر . 

وعندما أطلقت جوجل تطبيق Trusted Contacts  قامت بإنشاء ملف GIF هذا لإظهار كيفية عمله ، وتتجه جوجل إلى الاعتماد بشطل أكبر على تطبيق Google Maps جوجل مابس ، لاعتماد معظم مستخدمى الهواتف الذكية غليه بشكل كبير للغاية، وكانت أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة على تطبيقها للخرائط  Google Maps جوجل مابس، والتى ستخبر المستخدمين بمعرفة إلذا كانت المطاعم أو المتاجر والحدائق التى يرتادونها مزدحمة أم لا. 

وأضافت  جوجل ميزات جديدة لخاصية الإنشغال أو الازدحام busyness والتى كانت قد أطلقتها من قبل، حيث ستظهر للمستخدمين إذا كان المكان مزدحما أو لا وبأى قدر وذلك قبل الذهاب إلى المتجر أو المطعم أو غيره، حيث تعتبر الميزة هى مساعدة للمستخدمين بشكل أساسي فى تطبيق عملية التباعد للاجتماعى، حيث تساعدهم على الامتناع  عن الذهاب إذا كانت الأماكن التى سيرتادونها مزدحمة. 

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