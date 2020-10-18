AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اعرف لو المطعم زحمة أو لأ .. ميزة جديدة من Google Maps

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
اعرف لو المطعم زحمة
اعرف لو المطعم زحمة أو لأ .. ميزة جديدة من Google Maps
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة على تطبيقها للخرائط  Google Maps جوجل مابس، والتى ستخبر المستخدمين بمعرفة إلذا كانت المطاعم أو المتاجر والحدائق التى يرتادونها مزدحمة أم لا. 

وبحسب موقع CNET التقنى الأمريكي فإن جوجل قد أضافت ميزات جديدة لخاصية الإنشغال أو الازدحام busyness والتى كانت قد أطلقتها من قبل، حيث ستظهر للمستخدمين إذا كان المكان مزدحما أو لا وبأى قدر وذلك قبل الذهاب إلى المتجر أو المطعم أو غيره. 


ويأتى هذا التحديث فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث تعتبر الميزة هى مساعدة للمستخدمين بشكل أساسي فى تطبيق عملية التباعد للاجتماعى، حيث تساعدهم على الامتناع  عن الذهاب إذا كانت الأماكن التى سيرتادونها مزدحمة.  

وستوفر شركة جوجل الميزة على تطبيق Google Maps على هواتف أندرويد وآيفون قريبا لكل المستخدمين، كما يمكن للمستخدمين الانتقال إلى التطبيق فى هواتفهم والبحث عن الميزة لمعرفة مدى انشغال أو ازدحام المطاعم أو الأماكن التى سيذهبون إليها.  

 وكانت شركة جوجل قد أتاحت ميزة الوضع المظلم أو dark theme على تطبيقها للخرائط Google Maps، وذلك على بعض هواتف أندرويد ، حيث ستقوم بعد ذلك بتعميم الميزة على جميع الهواتف. 

وستكون ميزة الوضع على تطبيق Google Maps عبارة عن ثلاثة خيارات، الأول: سيشكل المظهر الفاتح والذى يعرض الخرائط بشكل مضئ، والثانى: الوضع المظلم والذى سيكون عبارة عن درجة من اللون الأسود مع إظهار الخرائط بشكل جيد.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تطور ميزة لتنبيه المستخدمين بوقوع الزلازل عبر هواتف أندرويد

لهواتف أندرويد.. أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل

جوجل تطلق ميزة في أندرويد 11 تمنع اختراق الهواتف

بدون إنترنت.. جوجل تعتزم إطلاق ميزة رائعة لـ Google Play

جوجل تصدر ميزة الوضع المظلم على تطبيق Google Maps لهواتف آندرويد.. صور

أخبار العلوم والتكنولوجيا| أفضل هواتف آندرويد بشاشات عملاقة في 2020.. وأوبو تعلن رسميًا عن Oppo Reno4 Z 5G

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا حاضر في المباراة.. لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الثاني في شباك الوداد

رئيس الصحفيين البحرينية : قطر طردت عائلة مكونة من 6 آلاف قطري لمجرد الاعتراض

موسمه انتهى مع الريدز.. إصابة فان دايك بـ قطع في الرباط الصليبي.. تفاصيل

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أحمد بلال: إمكانيات جيرالدو لا تليق بـ الأهلي

بعد تبرئها منه .. والد بوسي: مش عاوزة تبعتلي فلوس للعلاج ولن أُسامحها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

بشعر أشقر.. منى زكى تثير الجدل بلوك جديد

خاطرت لالتقاط سيلفي .. شاهد لحظة هجوم غزال شرس على امرأة