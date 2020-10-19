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فن

بنظرة ملائكية.. نور اللبنانية تخطف قلوب متابعيها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:12 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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ندى فكرى
شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها صورا جديدة لها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نور على الصور  قائلة: "الأمر عندما لا يصبح أسهل.  تصبح أقوى". 

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، وجاءت التعليقات كالآتي:

-نظره ملائكيه
-قمر يا نور
-شكلك يجنن

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يشار إلى أن آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل البرنس، الذى عرض فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا من إنتاج شركة سينرجى، مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

يذكر أن شاركت الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني، ومنى فاروق، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" المملوكة لكل من محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.
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