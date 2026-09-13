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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير المسموح بتداولها بالأسواق خلال حملة تموينية بأسيوط.. صور

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق خلال حملة تموينية بمركز أسيوط
ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق خلال حملة تموينية بمركز أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة بالأسواق، خلال حملة تموينية مكبرة بمركز أسيوط، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة محاولات تداول السلع والمواد المخصصة للجهات الحكومية خارج القنوات القانونية، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مستحقيها.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة برئاسة الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 7 أطنان من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المسموح بتداولها بالأسواق، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للاتجار غير المشروع في الأسمدة والمستلزمات الزراعية المدعمة أو المخصصة للتوزيع من خلال الجهات الرسمية، مؤكدًا أهمية إحكام الرقابة على حركة تداول السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس احتياجات المواطنين أو تضر بالقطاع الزراعي.

وقد شارك في تنفيذ الحملة كل من محمد عبد الحفيظ، بمديرية الرقابة التموينية، وعز محمد عبد الرحمن، وحسني سيد عبد العال، ومحمد بكر جاد الكريم، مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أسيوط ضبط 7 أطنان من الأسمدة الزراعية وزارة الزراعة حملة تموينية الرقابية على الأسواق المزارعين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط الأسمدة الزراعية

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