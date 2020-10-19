شاهد ما فعلته امرأة بالركاب بعد طردها من طائرة بسبب كمامة

كشفت لقطات صادمة لامرأة دخلت في نوبة غضب مستعرة أثناء طردها من رحلة جوية لرفضها ارتداء قناع للوجه.





و في الفيديو المنشور عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، الذي التقطه احد الركاب ، شوهدت المرأة الاسكتلندية وهي تطرد من طائرة إيزي جيت متجهة من بلفاست إلى إدنبرة في 18 أكتوبر بعد أن رفضت ارتداء غطاء للوجه.





في اللقطات شوهدت مضيفة طيران تقود المرأة خارج الطائرة بينما كانت تصرخ وتشتم الركاب قبل أن تقول للموظفين ، "أتمنى أن تموتون".





واضافت المرأة الغاضبة 'عليكم أن تحظوا بحياة. الجميع يموت ، هل تعرف ذلك؟ كل جسد يموت. إذا كانت كورونا أم لا ، يموت الجميع".





وظلت الرامية تصرخ في الركاب و العاملين بالطائرة أثناء طردها من الرحلة الجوية التي كانت على وشك الاقلاع.



