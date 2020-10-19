أعلان مهم من النيابة الإدارية لخريجي الحقوق والشرطة والشريعة دفعة 2017

قررت النيابة الإدارية تعديل مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017.





وأشارت النيابة إلى أن المواعيد تبدأ اعتبارًا من بعد غد الأربعاء.





وأوضحت أنه في حالة الاستعلام عن ميعاد المقابلة الجديد لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومى الخاص به، من على موقع النيابة.





وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.





ووضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:





1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).





2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 28/7/2020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.





3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.





4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.





