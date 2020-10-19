باستخدام الكلاب.. طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا دون تكلفة |صور

تكلف طرق الكشف الطبية الحديثة عن كورونا، الدول والمصابين أموالًا كثيرة لكن طريقة جديدة غير مكلفة قد تثبت فاعليتها في الكشف عن الفيروس القاتل، وذلك باستخدام الكلاب.





أمل جديد لـ 3 كلاب إرشادية فشلت في إثبات كفاءتها لمساعدة الأشخاص فاقدي البصر، في حصولهم على فرصة وظيفية جديدة ومثيرة باستخدام أنوفهم وحاسة الشمس.





إذا نجح تدريبهم فسيتم تجنيد الثلاثي في ​​فريق النخبة من الكلاب ونشرها في الأماكن العامة كجزء من تجربة لمعرفة ما إذا كان بإمكان كلاب الكشف عن فيروس كورونا بطريقة سريعة وغير جراحية.





من المأمول أن تتمكن الكلاب من التعرف على رائحة فيروس كورونا، حتى بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، مما يجعلها خط دفاع أول قيمًا ضد هذا الفيروس.





قامت جمعية Guide Dogs بـ تربية "إيفان، مابل، وسبنسر"، وعمرها عامان، لكن ثبت أنها غير مناسبة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.





لكن طاقتهم العالية وحبهم لـ شم الأشياء جعلتهم المرشحين المثاليين لتبديل المهنة، سينضم إيفان وسبنسر، وكلاهما من فصيلة (لابرادور الذهبي)، ومابل (لابرادودل أسود)، إلى فريق النخبة من كلاب الكشف عن فيروس كورونا التابع لشركة Medical Detection Dogs.





قامت المؤسسة الخيرية بالفعل بتدريب الكلاب على اكتشاف أمراض مثل السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، عن طريق استنشاق العينات في التدريب أكثر.





يتم الآن تعليم العديد من الكلاب كيفية اكتشاف فيروس كورونا بنفس الطريقة، بعد هذه المرحلة من التدريب، ستتعلم الكلاب اكتشاف الرائحة لدى الأفراد.



