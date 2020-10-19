تعرف على خطة جامعة حلوان للتطوير ومواجهة كورونا خلال العام الدراسي

- الإعلان عن سلسلة ندوات للتعريف بالتعليم الهجين و كيفية تطويره

- وضع خطة شاملة للتحول الرقمى

- وضع خطة شاملة للوقاية من فيروس كورونا و حماية الطلاب









جدير بالذكرانه قد نبهت جامعة حلوان انه على طلابها الالتزام بالاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا و انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم .