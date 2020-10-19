تعرف على خطة جامعة حلوان للتطوير ومواجهة كورونا خلال العام الدراسي

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بدأت استعدادات العام الدراسى الجديد مبكرًا من فترة تجاوزت 90 يومًا، وتم خلالها تطوير وتجهيز الجامعة بكافة الكماليات التى تحتاج إليها للعام الجديد وللحفاظ على سلامة الطلاب.
يوضح "صدى البلد"، أهم عمليات التطويرو التغير التى حدثت بجامعة حلوان خلال الفترة الماضية وأهم الاستعدادات للعام الدراسى الحالى:
- تطوير مستشفى بدر الجامعي
- تطوير مدرجات الجامعة داخل الحرم وخارجه بكافة الكليات
- تطوير المدينة الجامعية وتزويدها بكافة الخدمات و الانترنت
- تطوير منطقة شعار الجامعة وتركيب المظلات بمساحة 750 متر
- افتتاح مجمع الفنون
- الإعلان عن سلسلة ندوات للتعريف بالتعليم الهجين و كيفية تطويره
- وضع خطة شاملة للتحول الرقمى
- وضع خطة شاملة للوقاية من فيروس كورونا و حماية الطلاب
جدير بالذكرانه قد نبهت جامعة حلوان انه على طلابها الالتزام بالاجرائات الاحترازية من فيروس كورونا و انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم .