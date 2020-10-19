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أخبار العالم

192 ألف لغم.. السعودية تنتزع ألغام الحوثيين من أراضي اليمن

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:58 م
الغام الحوثيين
الغام الحوثيين
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ميس رضا
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2020م, من انتزاع 1,413 لغمًا، منها 263 لغما مضادة للدبابات، و1,109 ذخائر غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 192,467 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



الجدير بالذكر أن مشروع مسام رفع شعار حياة بلا ألغام، وهو استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية هذا المشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018م.
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