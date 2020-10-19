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توك شو

أحمد موسى يكشف حقيقة فيديوهات جفاف النيل بسبب سد النهضة.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من الإعلام المعادي للدولة المصرية ودوره القذر في نشر الشائعات التي تهدد نهوض الدولة المصرية؛ مرددا: «كانوا بيهاجموا وبيقولوا النيل هيجف والمياه مش هتوصل لينا تاني بعد سد النهضة». 

وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن نهر النيل لن يحدث له أي شيء خاصة أن الدولة المصرية متمسكة بحقوقها المائية؛ وردد ساخرا: «حد عطش يا مصريين في الأيام اللي فاتت كنا خايفين من الفيضان».

ولفت موسى إلى أن الإعلام المعادي دائما ما يهاجم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة مثل مشروعات الطرق والكباري؛ مضيفا أن الصور المتداولة بواسطة أعضاء الإرهابية عن جفاف النيل ما هي إلا صور لنهر في العراق قد منع عنه المجرم أردوغان المياه. 

وقدم موسى، التحية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتفقد الاكتشافات الأثرية تحت الأرض في منطقة سقارة؛ مرددا: « الراجل نزل تحت الأرض وتعب وعرق بعيد عن التكييف وقدم رسالة للمصريين من عمق 12 مترا تحت الأرض». 

وأشار موسى، إلى أن رئيس الوزراء قام بجولة مفاجئة على منطقة سقارة للمشاركة في الاكتشافات الأثرية التي تجري هناك، مرددا: «لبس كاجول ونزل بئر عمقه 12 مترا». 

وأضاف موسى، أن رئيس الوزراء نشيط عاد من تلك الجولة ثم قام باجتماع في مجلس الوزراء لبحث العديد من الموضوعات منها مواجهة الأمطار والسيول.

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