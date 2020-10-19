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فن

ستفهم كل شيء.. هند صبري توجه رسالة إلى الجمهور.. شاهد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت الفنانة هند صبرى رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت هند على الصورة قائلة "انظر بعمق في الطبيعة، وبعد ذلك ستفهم كل شيء بشكل أفضل".


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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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