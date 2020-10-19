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رياضة

تقارير مغربية: الرجاء يطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي الرجاء المغربي يتجه لطلب تأجيل مباراته في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك.

وحسب موقع " لو 360 سبورت" المغربي، فان إدارة الرجاء ستطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراته أمام الزمالك بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

و أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين،  إصابة 4 لاعبين جدد في فريق الرجاء البيضاوي المغربي بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأكد الموقع إنه بعد إجراء الفحوصات للاعبي الرجاء للكشف عن فيروس كورونا، جاءت مسحات كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي وأنس جبرون وعمر العرجون إيجابية، لتتأكد إصابتهم بالفيروس المتفشي.

وأضاف الموقع أن هذا الرباعي سيبقي في المغرب إضافة إلى أيوب نناح ومحمد أزريدة اللذين أصيبا بفيروس كورونا قبل لعب مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الرباعي المذكور أمام الزمالك أمس في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.

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