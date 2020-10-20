وزير التعليم: جائحة فيروس كورونا أفادتنا في العملية التعليمية..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تطلق منصات إلكترونية لدعم الطلاب في إطار منظومة التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن العالم أجمع يعاني من انتشار فيروس كورونا ولكننا نتعامل بكل حذر فى مسيرة العملية التعليمية فى مصر.









وأَضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن اليونسكو أرسل إلينا جواب شكر لمصر علي نقل التجربة المصرية بسبب أنها أفضل تجربة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد من بين 192 دولة.









وتابع وزير التربية والتعليم، أن جائحة فيروس كورونا قامت بإفادتنا في مصر، موضحا أن الكثافة بين الطلاب فى المدارس الحكومية أصبحت أقل من الكثافة فى المدارس الخاصة بسبب جدولة الحضور الخاص بالطلاب.









تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب شكر وتقدير من منظمة يونسكو، بعد اختياره أفضل متحدث في الاجتماع الوزاري بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع"، الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2020.









ونص الخطاب، على أن كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم في مصر.





وكان الدكتور طارق شوقي قد عرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.