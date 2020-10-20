مع افتتاح العاصمة الإدارية.. كامل الوزير: القطار الكهربائي الخفيف يعمل في أكتوبر 2021

بطول 100 كيلو متر، بها حوالي 16 محطة. قال كامل الوزير وزير النقل، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مستقبل مصر، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي سيخدمها









وأضاف الوزير في تصريحات تليفزيونية، :" تم استكمال العمل في المحطات بنسبة تنفيذ تصل لـ 70 % وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمحطات".









وتابع:" نبدأ حاليا في أعمال السكة والإشارات لخط القطار الكهربائي، ونعمل في الورشة والمسار بالتوازي مع بقية الأعمال".









وأكمل كامل الوزير: " في أكتوبر 2021 مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل القطار الكهربائي الخفيف، وسيكون أول وسيلة مواصلات جماعية تصل للعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل مستمر على قدم وساق من أجل إتمام المشروع في المواعيد المحددة له".







