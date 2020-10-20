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مع افتتاح العاصمة الإدارية.. كامل الوزير: القطار الكهربائي الخفيف يعمل في أكتوبر 2021

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مستقبل مصر، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي سيخدمها بطول 100 كيلو متر، بها حوالي 16 محطة. 


وأضاف الوزير في تصريحات تليفزيونية، :"  تم استكمال العمل في المحطات بنسبة تنفيذ تصل لـ 70 % وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمحطات".


وتابع:"  نبدأ حاليا في أعمال السكة والإشارات لخط القطار الكهربائي، ونعمل في الورشة والمسار بالتوازي مع بقية الأعمال".


وأكمل كامل الوزير: "في أكتوبر 2021 مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل القطار الكهربائي الخفيف، وسيكون أول وسيلة مواصلات جماعية تصل للعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل مستمر على قدم وساق من أجل إتمام المشروع في المواعيد المحددة له".


ولفت الوزير:" القطار سرعته  120 كيلو مترا في الساعة وينقل 25 ألف راكب في الاتجاه الواحد ويعتبر وسيلة مواصلات حضارية  وتذكرته قد تكون بـ 20 او 25 جنيها وسيتم تقسيمها مراحل مثل مترو الأنفاق ".

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