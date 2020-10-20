بتكلفة 57 مليون جنيه.. رفع كفاءة محطات كهرباء في الوادي الجديد

الوادي الجديد ، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظأنه جرى نقل تبعية محطات كهرباء المتواجدة فى 4 قرى تابعة لمركز الداخلة وبلاط وضمها إلى الشبكة الموحدة للكهرباء، وهى قرى الزيات، واسمنت، والشيخ مفتاح، والقلمون، لتصبح تابعة إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.





وأكد المحافظ أنه تم اعتماد 57 مليون جنيه من قبل وزارة الكهرباء؛ لتأهيل الشبكات في تلك القرى ودخولها الخدمة .





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وفى سياق متصل أكد المحافظ، أنه تم التعاقد مع شركة "أتون إنيرجى" الاسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فنى متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفنى للمحطات المثيلة وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية والتوجه نحو الاستفادة من مقومات المحافظة فى مجال الطاقة المتجددة.



