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منوعات

تعاني من مرض نفسي.. بريطانية تطعن مسنا وتحاول قتل ثلاثة آخرين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
امرأة تطعن مسنًا
امرأة تطعن مسنًا وتحاول قتل ثلاثة آخريين
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يارا زكريا
اعترفت امرأة بريطانية بطعن أحد المتقاعدين، والذي يبلغ من العمر 88 عامًا حتى الموت، ومحاولة قتل ثلاثة آخرين في سوبر ماركت بالمملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية أقرت والدة الشابة زارا آن رادكليف، 30 عامًا، بأنها ارتكبت جريمة القتل غير العمد لجون ريس بسبب تقليص مسؤوليتها في العمل في جنوب ويلز.

كما أقرت رادكليف بارتكابها ثلاثة محاولات قتل تتعلق بـ أندرو برايس (58 عامًا) والممرضتين ليزا واي (53 عامًا) وجاينور سورين (65 عامًا)، ونقل برايس إلى المستشفى بعد الهجوم، أما الممرضات تعرضن لإصابات بسيطة.


وقال المدعي العام، مايكل جونز، للمحكمة إن مناشدات رادكليف مقبولة لدى التاج؛ لأن الأم تعاني من مرض انفصام الشخصية، مشيرًا: "لقد درسنا بعناية الأدلة في هذه القضية، والأدلة النفسية التي تظهر أن رادكليف تعاني من المرض النفسي".

بين تحقيق سابق سبب وفاة ريس، وهو مهندس متقاعد يعيش مع زوجته يونيس في تريلاو- القريبة من مكان الحادث- أنه مات بسبب كسور متعددة في وجهه، وسيحكم على رادكليف، يوم الأربعاء، في محكمة ميرثير كراون.

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