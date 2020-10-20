تعاني من مرض نفسي.. بريطانية تطعن مسنا وتحاول قتل ثلاثة آخرين

حتى الموت، ومحاولة قتل ثلاثة آخرين في سوبر ماركت بالمملكة المتحدة.

88 عامًا

زارا آن رادكليف، 30 عامًا، بأنها ارتكبت جريمة القتل غير العمد لجون ريس بسبب تقليص مسؤوليتها في العمل في جنوب ويلز.

كما أقرت رادكليف بارتكابها ثلاثة محاولات قتل تتعلق بـ أندرو برايس (58 عامًا) والممرضتين ليزا واي (53 عامًا) وجاينور سورين (65 عامًا)، و

نقل برايس إلى المستشفى بعد الهجوم، أما الممرضات تعرضن لإصابات بسيطة.