ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 20 أكتوبر 2020، عددا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020، على النحو التالي..
كأس الكونفدرالية الأفريقية
بيراميدز × حوريا الغيني - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7
دوري أبطال أوروبا
دينامو كييف الأوكراني × يوفنتوس الإيطالي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
زينيت سانت بطرسبرج الروسي × كلوب بروج البلجيكي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
تشيلسي الإنجليزي × إشبيلية الإسباني - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
رين الفرنسي × كراسنودار الروسي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
برشلونة الإسباني × فرينكفاروزي المجري - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
لاتسيو الإيطالي × بوروسيا دورتموند الألماني - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
لايبزيج الألماني × إسطنبول باشاك شهير التركي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر يونايتد الإنجليزي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1