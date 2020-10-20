ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 20 أكتوبر 2020، عددا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.



