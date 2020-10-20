AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن الاجتماعي: رصدنا وجود 16 ألف طفل بلا مأوى.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن البرنامج بدأ فى 2017 على أرض الواقع وكان يتم إجراء حصر، لافتا إلى أن هناك 16 ألف طفل بلا مأوى فى الشارع، وتدخلت الدولة ووضعت خطة بمشاركة كل الجهات الموجودة في المجتمع المدنى. 

وأضاف أشرف عامر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تشكيل فرق عمل في الشارع من خلال "باص" مجهز على أعلى مستوى وعيادة متنقلة وأنشطة وجزء خاص بالشق النفسي للتعامل مع الاطفال من خلال أطباء ومسعفين وأخصائى نفسي وأخصائى اجتماعى.

وتابع أنه يتم التعامل فى أماكن تجمعات الاطفال والفريق الواحد يعمل لمدة 6 ساعات أرض الواقع، منوهًا بأنه يتم التواصل مع الأطفال عن طريق اللعب لكى يطمئنوا لفريق العمل.

وأوضح أن وزارة التضامن قامت بتقييم دور كل الدور الخاصة برعاية الاطفال بلا مأوى وتم تطويرها من خلال تدريب العاملين وتطوير البنية التحتية للدور.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تعمل على خدمة كل الفئات المتواجدة فى الشارع للوصول بالحالة التى بلا مأوى لمكانها الصحيح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصغرهم 3 سنوات..شاهد تفاصيل إنقاذ 4 أطفال ببني سويف من الشارع

أشرف عامر: الدولة وصندوق تحيا مصر يوفران لـ أطفال بلا مأوى حياة كريمة

لأول مرة في مصر.. صدي البلد داخل مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي بالشرقية.. شاهد

السيسى وجه بإعادة الحصر.. نيفين القباج: 18 ألف طفل بلا مأوى في الشارع

ترشيحاتنا

صيغة الصلاة على النبي خارج الصلاة.. لا يعرفها كثيرون

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وسر طلاقها من أحمد سعد

بعد تعافي ساسي من كورونا.. إسماعيل يوسف لـ فرجاني: مستنيك

أقصر صيغة للصلاة على النبي من 4 كلمات.. هل تعرفها؟

موجز السوشيال ميديا.. موسيماني يوجه رسالة لـ محمود الخطيب.. ونبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

طارق شوقي: الفصول بها ثلث عدد الطلاب فقط والمدارس هادئة والتعليم سيكون أفضل هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال رحلة صيد .. صياد يجد نفسه في مواجهة محتدمة مع تمساح "صور"

الجيل الجديد.. سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia في طريقها إلى مصر.. صور

تنافس آيفون 12..أفضل 5 هواتف أندرويد..تعرف على السعر والمواصفات