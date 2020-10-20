التضامن الاجتماعي: رصدنا وجود 16 ألف طفل بلا مأوى.. فيديو

قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى ، إن البرنامج بدأ فى 2017 على أرض الواقع وكان يتم إجراء حصر، لافتا إلى أن هناك 16 ألف طفل بلا مأوى فى الشارع، وتدخلت الدولة ووضعت خطة بمشاركة كل الجهات الموجودة في المجتمع المدنى.





وأضاف أشرف عامر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تشكيل فرق عمل في الشارع من خلال "باص" مجهز على أعلى مستوى وعيادة متنقلة وأنشطة وجزء خاص بالشق النفسي للتعامل مع الاطفال من خلال أطباء ومسعفين وأخصائى نفسي وأخصائى اجتماعى.





وتابع أنه يتم التعامل فى أماكن تجمعات الاطفال والفريق الواحد يعمل لمدة 6 ساعات أرض الواقع، منوهًا بأنه يتم التواصل مع الأطفال عن طريق اللعب لكى يطمئنوا لفريق العمل.





وأوضح أن وزارة التضامن قامت بتقييم دور كل الدور الخاصة برعاية الاطفال بلا مأوى وتم تطويرها من خلال تدريب العاملين وتطوير البنية التحتية للدور.





وأشار إلى أنه يتم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تعمل على خدمة كل الفئات المتواجدة فى الشارع للوصول بالحالة التى بلا مأوى لمكانها الصحيح.



