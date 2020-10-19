وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق.. تسليم عدد من منازل متضرري السيول وافتتاح أول مركز لعلاج الإدمان

- وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بمركز يوسف الصديق

- تسليم عدد من منازل متضرري السيول بعد تطويرها

- افتتاح مدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بدمو

- وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان أول مركز لعلاج الإدمان





تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وايمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.





وخلال تفقد منتجات المصنع، أكد محافظ الفيوم أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.





وأشار "الأنصاري" إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

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وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان أول مركز لعلاج الإدمان





الجدير بالذكر، أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي 12 نولًا للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نول توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنيه.





كما قامت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتسليم عدد من منازل متضرري السيول بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد تطويرها وفرشها بالأثاث.





ويبلغ عدد منازل قرى متضرري السيول التي تم تطويرها بمحافظة الفيوم 21 منزلًا بمركزي سنورس ويوسف الصديق بواقع 51 الف جنيه لكل منزل من هذه المنازل، بتكلفة إجمالية مليون و71 ألف جنيه ساهمت مؤسسة صناع الخير ب30 % من التكلفة وتحملت الوزارة باقى التكلفة، منها أربعة منازل بقرية الصعايدة، ومنزلين بقرية النزلة، بمركز يوسف الصديق، وعشرة منازل بقرية الحبون، وثلاثة منازل بقرية خلف، ومنزل بكلٍ من عزبة عبد الله حبيب والراغي بمركز سنورس.





وفيما يخص منازل متضرري السيول بقرية الصعايدة، فقد ساهمت مؤسسة صناع الخير بفرش المنازل الأربعة بغرفتي نوم، وكنب بالفرش، ومطبخ، وثلاجة، وبوتاجاز بالاسطوانة بقيمة إجمالية 120 ألف جنيه.





والتقى محافظ الفيوم عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص جميع الشكاوى وإيجاد حلول سريعة مناسبة لها.





كما افتتحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدرسة روتاري الرسمية للغات بمنطقة دمو.





وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 2500 متر مربع، وتم إنشاء المدرسة على مساحة 500 متر مربع منها، وهي عبارة عن دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 32 فصلًا للمراحل الدراسية المختلفة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، فضلًا عن المعامل وغرف الأنشطة الرياضية والموسيقية وغرف المدرسين والكافيتيريات ودورات المياه.





وأكد محافظ الفيوم أن منظمات المجتمع المدنى ومن بينها أندية الروتاري تلعب دورًا هامًا في تنمية المجتمع والمساهمة فى تنفيذ مشروعات خدمية تعود بالنفع على شريحة كبيرة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى وجود تواصل وتنسيق دائم بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الفيوم، أول مركز لعلاج الإدمان في المحافظة بمستشفيات جامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، وايمان احمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.





ويحتوي المركز على 31 سرير بالحجز الداخلي "9 آسرة لسحب المخدر، و22 سرير للتأهيل"، بالإضافة إلي غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي"وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة "، بالإضافة إلي "2" عيادة خارجية.





وهو أول مركز حكومي بمحافظة الفيوم يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان ووفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، حيث تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلي 60 سنة .





وعقب الافتتاح، قامت وزير التضامن ومحافظ الفيوم بجولة تفقدية بأقسام مركز علاج الإدمان، كما عقدا لقاءً صحفيًا أعرب خلاله المحافظ عن ترحيبه بزيارة وزير التضامن والتعاون المثمر مع الوزارة في تنفيذ برامج التضامن ومنها برنامج فرصة ورفع مستوى مؤشرات التنمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم ستكون حاضنة وداعمة للعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.