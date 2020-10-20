الغضبان يبحث مع قيادات التعليم ببورسعيد آليات بدء مجموعات التقوية بالمدارس

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم.





وناقش اللقاء آليات تطبيق القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية ومراعاة البعد الانساني لأولياء الأمور والتلاميذ كل حسب ظروفهم الاقتصادية واحتياجاتهم وذلك من خلال اجتماع كل مدير مدرسة مع مجلس امناء المدرسة لتحديد قيمة سعر مجموعة التقوية بالنسبة لكل مرحلة سواء مستوي الابتدائي - الاعدادي - الثانوي وكذلك حسب الوزن النسبي لكل مادة سواء كانت لغة عربية او لغة انجليزية او فرنسية او كيمياء او فيزياء واحياء وجيولوجيا ودراسات اجتماعية وفلسفة وتاريخ وجغرافيا حسب احتياج الطالب او اولياء الامور طبقا لما يحددة مجلس امناء المدرسة مع مدير المدرسة









وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، استمرار جولاتة الميدانية علي جميع مدارس المحافظة لمتابعة سير وانتظام العمل بها مقدما الشكر لجموع المعلمين ومديرين المدارس علي الظهور المشرف لجميع المدارس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة وصحة الطلاب.