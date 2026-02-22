قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالإصلاح والنهضة: تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان خروج سافر على ميثاق الأمم المتحدة

خالد سلام، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة
خالد سلام، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة
محمد الشعراوي

استنكر خالد سلام، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة، الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، التصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية الاحتلال الإسرائيلي في أراضي عربية ، مؤكدا أن هذه التصريحات سقطة سياسية وتجاوز غير مقبول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وأوضح سلام في بيان له، أن هذه التصريحات الغير مسئولة من دبلوماسي أمريكي هو انحراف خطير يضرب بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط, مشيرا إلى أن هذه التصريحات تمثل خروجا سافرا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وانحراف خطير عن الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها, كما تمثل خروج صارخ عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول .

وأشار سلام، إلى أن هذه التصريحات تعد محاولة لإقناع العالم بإضفاء شرعية على سياسات الكيان المحتل التوسعية وتجاهلا لحقوق الشعب الفلسطيني القانونية والتاريخية والتي أقرتها المواثيق الدولية وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, مشيدا بدور مصر القيادي والريادي دائما في دعم القضية الفلسطينية انطلاقا من ثوابت راسخة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتحرك نحو إنهاء حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما يعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار .

تابع سلام، أن ما ذكره السفير الأمريكي لدى إسرائيل لا يعد مجرد رأي شخصي بل يمثل تحريضا علنيا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتشجيعا للكيان الصهيوني لتكريس سياسات الضم والاحتلال, موضحا أن هذه التصريحات تتصادم مع رؤية دونالد ترامب التي طرحها سابقا والنقاط العشرين المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة كما أنها تنسف مخرجات مؤتمر مجلس السلام .

السفير الأمريكي لدى إسرائيل القانون الدولي القضية الفلسطينية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد