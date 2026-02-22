قيادي بالإصلاح والنهضة: تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان خروج سافر على ميثاق الأمم المتحدة

استنكر خالد سلام، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة، الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، التصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية الاحتلال الإسرائيلي في أراضي عربية ، مؤكدا أن هذه التصريحات سقطة سياسية وتجاوز غير مقبول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وأوضح سلام في بيان له، أن هذه التصريحات الغير مسئولة من دبلوماسي أمريكي هو انحراف خطير يضرب بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط, مشيرا إلى أن هذه التصريحات تمثل خروجا سافرا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وانحراف خطير عن الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها, كما تمثل خروج صارخ عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول .

وأشار سلام، إلى أن هذه التصريحات تعد محاولة لإقناع العالم بإضفاء شرعية على سياسات الكيان المحتل التوسعية وتجاهلا لحقوق الشعب الفلسطيني القانونية والتاريخية والتي أقرتها المواثيق الدولية وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, مشيدا بدور مصر القيادي والريادي دائما في دعم القضية الفلسطينية انطلاقا من ثوابت راسخة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتحرك نحو إنهاء حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما يعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار .

تابع سلام، أن ما ذكره السفير الأمريكي لدى إسرائيل لا يعد مجرد رأي شخصي بل يمثل تحريضا علنيا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتشجيعا للكيان الصهيوني لتكريس سياسات الضم والاحتلال, موضحا أن هذه التصريحات تتصادم مع رؤية دونالد ترامب التي طرحها سابقا والنقاط العشرين المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة كما أنها تنسف مخرجات مؤتمر مجلس السلام .