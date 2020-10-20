مدير الكلية الجوية: حصلنا على المركز الأول في جودة تعليم طيران هليكوبتر "فيديو"

قال اللواء طيار أركان حرب عزت متولي إبراهيم ، مدير الكلية الجوية، إن هذا العام شهد تطورا في الكلية الحربية، منوها بأنه تم البدء بإنشاء مدرسة معلمي طيران هليكوبتر لضباط مدرسين الطيران قسم هيليكوبتر حتى تخرّج معلم طيران مؤهلا.





وأضاف عزت إبراهيم، خلال لقاء عبر فضائية " صدى البلد"، أن الكلية الجوية حصلت على المركز الأول في جودة تعليم طيران هليكوبتر.





وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.









وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



