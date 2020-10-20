عاش عزيمة رجال الجيش المصري.. الرئيس السيسي: مصر لا تبدأ بالاعتداء على أحد.. قوة الجيش بفضل الله عظيمة.. ويؤكد : ضرورة نقل الوعي لطلاب الكليات العسكرية بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه.. فيديو





وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. قدم الرئيس السيسي كلمة للقادة العسكريين، بحفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، حيث أكد عليهم ضرورة نقل الوعي للطلاب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه.





شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لحضور حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية





وصل الرئيس السيسي ، منذ قليل ، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية ، والمعهد الفني للقوات المسلحة .





شاهد .. لحظة استقبال أهالى طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة الرئيس السيسى





استقبل أهالى طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة الرئيس السيسى فور وصوله بالأعلام .





طائرات هليكوبتر تحلق فى سماء الكلية الحربية حاملة أعلام مصر والقوات المسلحة..فيديو





حلقت 5 طائرات هليوكوبتر ، فى سماء الكلية الحربية، رافعة علم القوات المسلحة وعلم مصر استعدادًا لبدء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة. وقدم الطلاب العرض الرياضي كما استعرضوا مهاراتهم أما الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف أرض الطابور، وقاموا بعمل أكثر من استعراض رياضى بالدرجات واللياقة البدنية.





شاهد.. طلاب الكليات العسكرية يقدمون عرضا تكتيكيا للحرب أمام الرئيس السيسى





قدم طلاب الكليات العسكرية، عرضا تكتيكيا للحرب وذلك في حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، والذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.





استعراض بالدراجات لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني أمام الرئيس..فيديو





قدم طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة العرض الرياضي كما يستعرضون مهاراتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف أرض الطابور، وقاموا بعمل أكثر من استعراض رياضى بالدرجات واللياقة البدنية.





شاهد.. عرض عسكري للطلبة المقاتلين لرياضة الكاراتيه خلال حفل تخرج الكليات العسكرية





استعرض الطلبة المقاتلون أساسيات الكاراتية ، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية ، والمعهد الفني العسكري ، وهي أحد رياضات الدفاع عن النفس.





شاهد.. طلاب الكلية العسكرية يرسمون بجسدهم شعار القوات المسلحة على أرض الكلية الحربية





رسم طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة بجسدهم شعار القوات المسلحة على ساحة أرض الكلية الحربية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة .





شاهد هتافات طلاب الكليات العسكري .. قوة عزيمة إيمان عاش الجيش المصري

ردد طلبة الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، خلال العرض العسكري "عاش الجيش المصري عاش .. قوة عزيمة إيمان" .





مرددين تحيا مصر.. دفعات الخريجين للقوات المسلحة يستعرضون أرقام تخرجهم "فيديو

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استعرضت دفعات الخريجين للقوات المسلحة أرقامهم العسكرية مرددين "تحيا مصر"، خلال حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.





طلاب الكليات العسكرية يهتفون: عاش عزيمة رجال الجيش المصري .. فيديو

قدم طلاب الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة عرضا رياضيا مميزا وقويا، واستعرضوا مهاراتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف أرض الطابور، وقاموا بعمل أكثر من استعراض رياضي بالدرجات واللياقة البدنية.





طلاب كلية الشرطة يشاركون في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.. فيديو





شارك طلاب كلية الشرطة فى حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية .





حاملين صورة الرئيس وأعلام مصر.. أهالي طلاب الكليات العسكرية يحيون السيسي "فيديو"





حرص أهالى طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، على تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج أبنائهم ورفعوا الأعلام وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استعراض الطلبة.





خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.. شاهد عزف موسيقى "بسم الله الله أكبر"

شهد الرئيس السيسي ، خلال حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة ، عرض الموسيقات العسكرية ، مع عزف أغنية "الله أكبر بسم الله بسم الله " .





الزغاريد تتعالى فى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية ..فيديو





حرص أهالى طلبة الكليات العسكرية و المعهد الفني للقوات المسلحة، على تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج أبنائهم ورفعوا اعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال طابور عرض الطلبة، وتعالت الزغاريد بين صفوف الاهالى أثناء مرور طابور العرض.





لوحة فنية على شكل ماسة في حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية ..شاهد





شهد الرئيس السيسي عرضا فنيا للموسيقات العسكرية ، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية ، والمعهد الفني العسكري ، حيث قام طلاب الكليات العسكرية برسم شكل الماسة في ساحة العرض العسكري.





بـ الزي الفرعوني ..عرض الموسيقات العسكرية المصرية أمام الرئيس





قدم خريجو الكلية الحربية عرضا بالزى الفرعونى أمام الرئيس السيسى فى حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.





صور الشهداء تطير فى الهواء مع بلالين ملونة وحمام زاجل .. فيديو





رفعت صور الشهداء فى الهواء معلقة فى البلالين الملونة خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية اليوم، وتم اطلاق الحمام الأبيض الزاجل في الهواء حاملا صور الشهداء الابرار مع عزف سلام الشهيد .





السيسي يقدم الأنواط لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة "فيديو"





قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.





مدير الكلية الحربية يهدي الرئيس السيسي المصحف الشريف.. فيديو





قدم اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى،قائلًا: "اسمح لى أن أتقدم لكم بكتاب الله ليكون حافظا لسيادتكم".



