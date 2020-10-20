AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلنا مصر في إفريقيا.. أحمد حسن يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:21 م
أحمد حسن
أحمد حسن
Advertisements
إسراء أشرف
أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، من أجل دعم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر في إفريقيا" من أجل دعم الأهلي والزمالك للوصول إلى النهائي، وأن تكون البطولة مصرية.

وطالب نجم منتخب مصر السابق، جميع الجماهير بالتكاتف ودعم الناديين، في الفترة الحالية، وضرورة الابتعاد عن التعصب الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمني وصول القطبين إلى النهائي، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "أطلقنا مبادرة "كلنا مصر في إفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة في الوقت الحالي".

وواصل: "ندعم الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية في النهاية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل الجماهير لمسئولي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

أحمد حسن يفتح النار على منتقدي الخطيب | شاهد

أحمد حسن لجماهير الأهلي: أتفهم حزنكم.. لكن هجومكم على مجلس النادي غير مقبول

رضال عبد العال لمنتقديه: مبدربش طنطا فسحة ولا بتنطط زي الأراجوزات

أول رد من اتحاد الكرة بشأن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

بعد طرحها أزكار في السعودية.. أسعار سيارات جيلي gelly اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

داخل الثلاجات وعلى المأكولات.. الصين تحذر من تفشي كورونا في عدة أماكن

تحذيرات من ارتداء الملابس الصيفية فى تلك الأوقات.. مركز معلومات تغير المناخ: درجة الحرارة ستنكسر

بوسي شلبى تستضيف كريم عبد العزيز ووالده وتعلن عن موعد الحلقة

شاهد.. لحظة نشوب مشاجرة عنيفة بين عميل وموظفة في مطعم وجبات سريعة شهير

أقوى تحرك يوناني لمعاقبة تركيا.. حملة شرسة قد تنتهي بإجراء قاسٍ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ44 .. شاهد أجرأ جلسات تصوير سمية الخشاب

كورونا ينهي حياة مسافرة على طائرة.. كشف سبب وفاتها بعد 3 أشهر

تركتها دون رعاية لـ6 أيام.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعة عمرها عامان