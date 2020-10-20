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حوادث

المؤبد لـ عاطل قتل مجندا وشرع في اغتيال عقيد شرطة أثناء سرقة سيارة بالشرقية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:50 م
محكمة
محكمة
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محمد الطحاوي
اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، فى جلستها المنعقدة اليوم، حكما بالسجن المؤبد لعاطل لاشتراكه مع 3 آخرين سبق محاكمتهم فى قتل مجند والشروع فى قتل عقيد شرطة، أثناء محاولة ضبطهم بعد سرقتهم عربة حديد بدائرة قسم أول العاشر فى غضون عام 2011. 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوصول " أمين ع " مجند لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان جثة هامدة.

تبين من التحريات أنه أثناء قيام العقيد " شمس نجاح" رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر من رمضان، بالمرور بطريق القاهرة الإسماعيلية، استغاث به سائق بقيام مجهولين باعتراض طريقه وسرقة سيارة نقل محملة بحديد تسليح، وبمجرد ان شاهد المتهمين سيارة الشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية التى أودت بحياة المجند، وشرعوا فى قتل رئيس فرع البحث.

تم ضبط كل من " أيمن أ. مقيم مساكن أبو زعبل، و3 آخرين تم محاكمتهم من قبل، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 4839 لسنة 2011 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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