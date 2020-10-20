خبير اقتصادي يكشف عن فرصة ذهبية للشركات العقارية الباحثة عن التمويل

وصف الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، الفترة الحالية بـ"الذهبية" لشركات التطوير العقاري التي تبحث دائمًا عن التمويل والتوسع، بعد أن تصدر القطاع العقاري، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي بحجم تداول بلغ 532.7 مليون ورقة بقيمة 1.75 مليار جنيه، مستحوذًا على 27% من التنفيذات.





وأوضح إبراهيم في بيان صحفي اليوم، أن هناك عدد لا يُستهان به من شركات التطوير العقاري تعاني ضعف التمويل، مضيفًا أن سرعة وتيرة الإنشاءات التي فرضتها الدولة على أغلب المشروعات العقارية خاصةً بالعاصمة الإدارية الجديدة ادت إلى سحب اراضي عدد من المشروعات المُتعثرة.





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ودعا الخبير العقاري جميع الشركات العقارية باستثناء الشركات المساهمة إلى دراسة تعديل نوع الشركة إلى مساهمة للتمكن من طرح IPO أو ما يُعرف بالطرح الأول للاكتتاب العام للاستفادة من الإقبال الحالي من قبل المُستثمرين على امتلاك أسهم بالقطاع.





وأشار إبراهيم إلى الازدياد المُستمر في صعوبة المنافسة بالقطاع العقاري، مؤكدًا على صعوبة استمرار الشركات محدودة التمويل.





جدير بالذكر أن إحدى شركات مجموعة كابريول القابضة بصدد طرح برج تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك المجموعة الإماراتية المصرية 6 شركات بالسوق المصري على رأسها شركة إيجي كريت لصناعة المُنتجات الإسمنتية.