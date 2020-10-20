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بعد 21 عاما دون إنجاب.. والد أحد خريجي الكلية الحربية يتأثر على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:57 م
تخريج الكلية الحربية
تخريج الكلية الحربية
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البهي عمرو
قال الحاج عامر أبو خميس القاضى والد الضابط أحمد عامر أحد خريجي الكلية الحربية اليوم، إن اليوم اليوم يعتبر من أسعد أيام حياته بعد تخرج نجلة وسط مجموعة مميزة من الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن جيش مصر يفرح الجميع، وحيشي من اقوى جيوش العالم، ولا يستطيع أحد قهره.

وأشار إلى أنه ظل لمدة 21 عامًا بدون انجاب، وبعد ذلك رزقه الله بـ 5 أولاد 4 رجال و بنت، وكان يتمنى الجميع أن ينضموا لـ الكليات العسكرية. 

وتأثر والد الضابط على الهواء قائلا: " اقسم بالله الجيش المصري مفرح، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو الزعيم الذى أنقذ مصر من خراب الإخوان" وأكد أنه تجول فى دول العالم وفخور بأنه مصري وأن نجله تخرج من الكلية الحربية".

وأوضح أن الله يحب مصر ولذلك أرسل لها الرئيس السيسي لـ انقاذها من المجرمين، وأكد أن السيسي يتحدى الدول الإجرامية ويقف بجانب الدول العربية.

وقد قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، إن خريجي الكليات العسكرية هم من اليوم يعتبرون ضباط مقاتلين ضمن صفوف منظومة القوات المسلحة، منوها إلي أن الدفعة الجديدة من القوات المسلحة هم الدم الجديد الذي يبث في القوات المسلحة.

وأضاف أشرف زاهر، خلال لقاء خاص على فضائية " صدى البلد" أن الضباط الجدد سوف يزيدوا قوة ويكون لديهم وعي وعقيدة انتماء للوطن والولاء للقوات المسلحة، الذي يعتبر الدافع والداعم لتنفيذ المهام المكلفين بها.

وجه رسالة للخريجىن الجدد قائلًا :" اهتموا بزيادة الوعى واللياقة البدنية والثقافة العامة، والانضباط والالتزام، وأن يحققوا العدل بينهم "، مضيفًا " كونوا أقوياء فى الحق، أمناء فى المسئولية".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.

وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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