كيف يدلى المصريون بالخارج بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب؟

تجرى الاستعدادات لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والمقررة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، وينتهى المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية من طباعة بطاقات الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء لإرسالها.





وتتمثل طريقة تصويت المصريين فى الخارج فى خطوات رئيسية وهى:





- يدخل الناخب على موقع الهيئة www.elections.eg، واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج.





- إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه الناخب فى الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.





- يطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.





- يبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى واختيار إحدى القوائم.





- يضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر.





- يرفق بالمظروف إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.





يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.