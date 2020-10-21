اقتصادية النواب: فرص واعدة لتوظيف الخبرة الكورية في مجال التصنيع

قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كوريا الجنوبية ومالها قدرة صناعية تكنولوجية عالية، وما توفرهُ من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ساعين نحو العاصمة الإدارية أن يكون لها منطقة صناعية نظيفة إضافة إلى التعاون معًا علي إنشاء مصانع صديقة للبيئة بهذه المنطقة ، كل هذا سيأخذ بنا بالمضي قدمًا نحو الأمام .









و أشار " السيد " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أن كوريا لها استثمارات عِدة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع في مجالات مختلفة ، فهي بمثابة مكسب عظيم لنا ، كونها دولة مستقرة ، صديقة و مؤيدة لكل قرارتنا السياسية .









وأكد عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب علي أنه قد تعامل بشكل شخصي مع كوريا الجنوبية ، تحديدًا في عربات الغاز الطبيعي التي تعمل بهيئة النقل العام في القاهرة وهيئة النقل العام بالإسكندرية ، أيضًا أثناء إدراتهُ لسلاح المركبات بالقوات المسلحة ، و كانت بمثابة صناعة متقدمة راقية في جميع المجالات وفي متناول العقول بأجمعها كونها صناعة غير معقدة ، حيث كوريا الجنوبية في مجال التسليح ، كوريا الجنوبية في مجال التصنيع للمنتجات المختلفة ، كوريا الجنوبية في مجال الكيماويات .









وأضاف عضو لجنة الإقتصاد لم تترك كوريا الجنوبية مجالًا إلا وتقدمت فيه ، ويمكننا العمل بشكل أكبر للإستفادة منها في مجالات التصنيع علي وجه الخصوص خاصة تصنيع السيارات ففى القطاع الخاص كل سلسلة السيارات وما شابه هي صناعة كورية ، بالإضافة إلي صناعة البتروكيماويات .









جاء ذلك بعد أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.









وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكدًا التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة ارجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.









من جانبه، أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلًا عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤلين من البلدين وترفيع مستوي آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.