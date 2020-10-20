سفارة الإمارات تكرم سهير عبد القادر تقديرا لجهودها في مهرجان أولادنا

تقديرا لجهودها في دعم ومساندة ذوي القدرات الخاصة، قامت سفارة الإمارات في مصر بتكريم السيدة سهير عبد القادر، وسلمها درع التكريم الشيخ صالح السعدي المستشار الثقافي لسفارة الإمارات بالقاهرة نيابة عن السفير مثنيا على جهودها.





وأكد في كلمته أن دولة الإمارات تقدر الجهد الكبير الذي تبذله هذه السيدة العظيمة من أجل هذه الفئة التي تحتاج للدعم. وبدورها شكرت سهير عبد القادر سفارة الإمارات ودولة الإمارات الشقيقة، وقالت أنها تهدي هذا التكريم لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة لأنهم هم الذين يمنحونها القوة والطاقة من أجل استكمال مسيرتها.





جاء هذا خلال فعاليات ملتقى أولادنا بحي الأسمرات ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة سهير عبد القادر.





الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.





ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.