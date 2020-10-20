AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

سفارة الإمارات تكرم سهير عبد القادر تقديرا لجهودها في مهرجان أولادنا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:06 م
سفارة الإمارات تكرم
سفارة الإمارات تكرم سهير عبد القادر تقديرا لجهودها
Advertisements
القسم الثقافي
تقديرا لجهودها في دعم ومساندة ذوي القدرات الخاصة، قامت سفارة الإمارات في مصر بتكريم السيدة سهير عبد القادر، وسلمها درع التكريم الشيخ صالح السعدي المستشار الثقافي لسفارة الإمارات بالقاهرة نيابة عن السفير مثنيا على جهودها.

وأكد في كلمته أن دولة الإمارات تقدر الجهد الكبير الذي تبذله هذه السيدة العظيمة من أجل هذه الفئة التي تحتاج للدعم. وبدورها شكرت سهير عبد القادر سفارة الإمارات ودولة الإمارات الشقيقة، وقالت أنها تهدي هذا التكريم لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة لأنهم هم الذين يمنحونها القوة والطاقة من أجل استكمال مسيرتها.           

جاء هذا خلال فعاليات ملتقى أولادنا بحي الأسمرات ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  برئاسة سهير عبد القادر.

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للتسجيل والمشاركة في ملتقى "أولادنا" أكتوبر المقبل

تكريم النجمة إلهام شاهين بالدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

رانيا فريد شوفي تستعد لتقديم حفل افتتاح أولادنا

وليد عوني يواصل البروفات استعدادا لحفل افتتاح "أولادنا"

أنوشكا تحيي حفل افتتاح ملتقى "أولادنا"

«أولادنا» تُجري مسحات كورونا لذوي القدرات الخاصة استعدادا للافتتاح.. الأحد

ترشيحاتنا

وزير الرياضة مهنئا بيراميدز: الكرة المصرية تتصدر المشهد الإفريقي

بالفيديو.. الحكومة تحذر من طقس الخميس

سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن .. فيديو

الزمالك يوافق على تأجيل مباراة الرجاء في دوري الأبطال

السودان يكشف لأول مرة عن مصدر الأموال المدفوعة لأمريكا لرفع اسمه من لائحة الإرهاب

"الموسيقيين" تصفع حمو بيكا وتمنح عمر كمال وحسن شاكوش هدية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

مع تحذير الأرصاد.. 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر الشبورة