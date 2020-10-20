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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع تابع لـ حماس جنوبي غزة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:05 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع تابع لـ حماس جنوبي غزة
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شيماء مصطفى
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت موقعا وأرضا زراعية جنوب ووسط قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا شرقي خان يونس جنوب القطاع وأرضا زراعية في مدينة دير البلح وسط القطاع".

وأشارت إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في هذه الأثناء فوق المناطق الشرقية للقطاع".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلات ومروحية حربية أغارت مساء الثلاثاء على منشأة تحت أرضية تابعة لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أغارت مقاتلات ومروحية حربية قبل قليل على منشاة تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم".

وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنات محيط غزة، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق غلاف غزة، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

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