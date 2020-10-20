AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شريهان تعلن وفاة زوجة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على تويتر وفاة دينا خورشيد زوجة أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد،  وكتبت:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد".


وكانت شريهان، نعت الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية،، بعد صراع مع المرض. 


ونشرت شريهان، تغريدة للفنان الراحل علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 


وعلقت شريهان قائلة: "‏‏خبر يوجع القلب ‎#المنتصر_بالله في ‎#ذمة_الله ..إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبدًا. 


في سلام الله يا ‎#منتصر_بالله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي ينعي المنتصر بالله

ربنا يرحمك ويصبر أهلك .. آسر ياسين ينعى المنتصر بالله

شوبير يطلب الدعاء للمنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

مجدي عبد الغني يطلب الدعاء لـ المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده .. رغدة السعيد تنعي المنتصر بالله

منة شلبي تنعي الراحل المنتصر بالله

ترشيحاتنا

هل شعرت بها؟.. علامات خفية تؤكد إصابتك بـ كورونا من قبل

غلطة الشاطر بـ 1000 .. خطأ كلوب يهدد ليفربول بموسم كارثي

السودان يكشف لأول مرة عن مصدر الأموال المدفوعة لأمريكا لرفع اسمه من لائحة الإرهاب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

الأهلي في أمان.. 3 لاعبين من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجم الزمالك السابق ينضم لصفوف المقاولون العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

مع تحذير الأرصاد.. 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر الشبورة