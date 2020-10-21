السيطرة على حريق في محطة وقود بأسوان

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اشتعل في محطة وقود في شارع المطاحن، غرب مدينة كوم أمبو، شمال أسوان، فيما أصيب شخصان من العاملين بالمحطة بإصابات متفرقة في الجسم.
وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق محدود بمحطة وقود، تابعة لشركة مصر للبترول، بمدينة كوم أمبو.
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وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، والتى تحركت بـ3 سيارات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
فيما تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.