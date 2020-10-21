السيطرة على حريق في محطة وقود بأسوان

،

،

أصيب شخصان من العاملين بالمحطة

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا ، من شرطة النجدة ، يفيد باشتعال حريق محدود بمحطة وقود ، تابعة لشركة مصر للبترول ، بمدينة كوم أمبو.