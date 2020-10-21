يا ميلا يا عجوز.. أمير مرتضى يوجه رسالة لعامل المهمات بنادي الزمالك في عيد ميلاده

هنّأ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عامل مهمات الفريق "ميلا" بعيد ميلاده.





ونشر أمير مرتضى مجموعة من الصور له علق قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا ميلا يا عجوز".





وتجتمع لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم أو غدًا على الأكثر لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ، المقرّر إقامتها يوم السبت القادم .





ومن المفترض أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم السبت القادم ، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا..





وقامت وزارة الصحة المغربية بتعطيل سفر فريق الرجاء غدًا حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا مما أدى إلى كون الفريق يمتلك 16 لاعبًا فقط.





وتواصل صدى البلد مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" وقالت أحد المصادر داخله بأن لجنة المسابقات ستجتمع غدًا أو بعد غد على الأكثر لحسم موقف المباراة النهائي .





وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم بأن فريقه موافق على تأجيل المباراة نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق المغربي.



