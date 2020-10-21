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أخبار العالم

بسبب علاج أميرة بحرينية.. هكذا أقيمت علاقات السلام بين تل آبيب والمنامة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
علاقات السلام بين
علاقات السلام بين إسرائيل والبحرين
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن مسؤولا إسرائيليا سابقا، كشف عن طريقة إقامة علاقات بين تل ابيب والبحرين والذي كان ممهدا، بعد علاج أميرة بحرينية في إسرائيل قبل عقد من الزمن.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، في المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني السنوي الثاني، الذي عقد عبر الانترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، إن معاملة بلاده للشيخة البحرينية فاطمة بنت خليفة عام 2010 ساهمت في تمهيد الطريق نحو إقامة العلاقات بين البلدين.

يتذكر قرا الذي كان وزيرا في حكومة نتنياهو حتى عام 2019، كيف أنه قبل 10 سنوات ساعد في تسهيل علاج الأميرة البحرينية في مستشفى رامبام في حيفا، مع التركيز على خلق فرصة لعلاقات رسمية بين إسرائيل والبحرين.

ويقام هذا المنتدى كجزء من مبادرة إسرائيلية شعبية للتركيز على تحسين العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين.

قال الوزير قرا: "كانت هذه بداية العملية، اعتقدت حينها أن لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع دول الخليج".

وأشار قرا إلى أن الحادثة برمتها كانت "سرية للغاية"، ولم يعرف بحدوثها سوى الأميرة وزوجها ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مضيفا: "كانت مريضة للغاية وتعتقد أنه يمكن علاجها في إسرائيل".

وساعد قرا الزوجين للاستقرار في فندق إسرائيلي لمدة شهر بعد الخروج من المستشفى، قبل عودتهما إلى البحرين.

واقترح الوزير الإسرائيلي السابق تحسين معاملة الجالية اليهودية في البحرين، كما طلب منهم رؤية جديدة لتوسيع العلاقات الإسرائيلية مع الخليج، بعد أن سألوا كيف يمكنهم مساعدة إسرائيل؟ .

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