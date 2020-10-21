AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابة موظفيها بـ كورونا.. إغلاق الجامعة الهاشمية في الأردن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية بالأردن
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن رئيس الجامعة الهاشمية بالأردن، الدكتور فواز العبدالحق، تعطيل أعمال الجامعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بعد ظهور إصابات بين عدد من موظفيها بفيروس كورونا.

وأكد استمرار التعليم عن بعد، لافتا إلى أن الموظفين في إجازة.

وأشار إلى أن الجامعة ستقوم باتخاذ الإجراءات الصحية من الفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة للجميع.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن أمس الثلاثاء، فرض حظر شامل كل يوم جمعة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الخصاونة إنه تم فرض حظر خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات و 11 للافراد وحتى السادسة صباحا.

وأضاف أنه سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الاشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم، لافتا إلى استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 40,972 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 414 حالة وفاة، وفقًا لما أوردته قناة "المملكة" الأردنية.

وأوضحت الصحة الأردنية أن من بين الإصابات المسجلة إصابتين لأردنيين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات الأردنية للعلاج 76 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1011 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وسجلت الصحة الأردنية 117 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 25496 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1618573 فحصًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى منذ بداية الجائحة ..الأردن يسجل 72 إصابة جديدة بــ كورونا

صافرات الإنذار تدوي أجواء العاصمة الأردنية لهذا السبب

الصحة الأردنية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغت 252.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لمصابي كورونا

175 إصابة جديدة .. كورونا يواصل اجتياح الأردن

رقم صادم.. إصابات كورونا في الأردن تتجاوز الـ 2000 منذ بداية الجائحة

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق في محطة وقود بأسوان

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

تامر حسني وأمينة وحمادة هلال يحيون زفاف ابنة سليمان عيد .. صور

أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

موعد مباراة ليفربول وأياكس اليوم والقنوات الناقلة

مفاجأة.. سجلات ترامب تكشف امتلاكه حساباً بنكياً في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور