منتخب الشباب يواصل الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا

يواصل منتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً بقيادة ربيع ياسين برنامج إعداده الجاد من التدريبات الصباحية والمسائية فى الملعب الفرعي بـ استاد القاهرة.









يأتي ذلك استعدادا للسفر لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل بتونس، والمؤهلة لكأس الأمم ٢٠٢١ بموريتانيا .





من جانبه أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب استمرار المعسكر المغلق الذي بدا السبت الماضي مع إقامة وديتين كل اسبوع والتنبيه علي اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز واليقظة التامة









وشدد مدرب منتخب الفراعنة على عدم الالتفات لأي حديث يخص تأجيل البطولة والاستعداد علي ان البطولة في موعدها المتفق عليه لحين وصول خطاب رسمي من اتحاد شمال أفريقيا يفيد بغير ذلك بناء علي توصية من الاتحاد الأفريقي خلال الساعات القادمة.









وأضاف ان المنتخبات المشاركة في البطولة وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا تستعد بكل قوة وتركيز للبطولة التي يتأهل اصحاب المركزين الأول والثاني فيها لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا.









يأتي ذلك في ظل فرض حظر التجول في تونس بداية من اليوم بقرار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يسبب تفشي وباء كورونا وزيادة أعداد المصابين مؤخرا.