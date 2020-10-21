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برلمان

عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:15 م
عبد العال يتلقى رئيس
عبد العال يتلقى رئيس مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، شخصية سياسية ووطنية وقانونية كبيرة، ويعد إضافة قوية للحياة السياسية في مصر ولمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه سيعمل على أن تكون تلك المؤسسة العريقة في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني والرقابي والتشريعي والسياسي في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، للدكتور علي عبد العال، لتقديم التهنئة بمناسبة فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمنصب رئاسة مجلس الشيوخ.

وأوضح عبد العال، أن علاقته برئيس مجلس الشيوخ تمتد لسنوات طويلة، مؤكدا أنهما عملا سويا في كثير من المحافل والمناسبات.

وقال: هو شخصية تضرب بجذورها في الحياة السياسية والقانونية، ووالده أحد العلامات المضيئة بالأزهر الشريف، حيث كان أحد العلماء الأجلاء بتلك المؤسسة الدينية العريقة.

وتابع: شخصية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تميل دائما إلى السلام، قائلا: كان حمامة سلام في العديد من المواقف من قبل، وتربطني به علاقة قوية  كما أنه رجل متواضع للغاية، وهو ما سينعكس على التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين.
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور
عبد العال:رئيس مجلس الشيوخ قيمة قانونية كبيرة..صور

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