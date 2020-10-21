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أخبار العالم

الرئيس القبرصي في ختام القمة الثلاثية: بحثنا تطوير علاقة الشراكة الأوروبية مع مصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:21 م
السيسي ونظيره القبرصي
السيسي ونظيره القبرصي
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دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الأربعاء، أن علاقات نيقوسيا مع اليونان ومصر غير موجهة لأي دولة.

وقال أناستاسيادس، في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا: "بحثنا تطوير علاقة الشراكة الأوروبية مع مصر".

وشدد الرئيس القبرصي على أنه لابد من إجراءات حازمة ضد الدول الداعمة للإرهاب، مؤكدا أن ممارسة تركيا تزيد التوتر شرقي المتوسط وتنتهك الحدود البحرية وبحر إيجه.

ودعا أناستاسيادس تركيا إلى ضرورة احترام الحقوق السيادية لكل دولة في المتوسط ووقف ممارساتها غير القانونية المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

ووصف الرئيس القبرصي التنقيب التركي في شرق المتوسط بأنه غير شرعي، وحث أنقرة على احترام قرارات الأمم المتحدة.

وحول الأزمة الليبية، دعا أناستاسيادس لإيجاد تسوية في ليبيا تحترم وحدة وسيادة البلد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس القبرصي أن التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات؛ وذلك قبيل القمة الثلاثية.

وفي الصباح، استقبل أناستاسيادس في القصر الرئاسي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعقد معه اجتماعا خاصا؛ وذلك قبل أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص معه حيث بحثا جهود تسوية أزمات المنطقة.


ووفقا لـ "قبرص ميل"، كانت قضية قبرص والاستفزازات التركية والطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية ووباء فيروس كورونا محور القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان 

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بانايوتيس سينتوناس، أمس الثلاثاء، إن تنسيق وتعميق التعاون وتشكيل مواقف مشتركة بين قبرص واليونان ومصر يبعث برسائل في كل اتجاه فيما يتعلق بتصميم الدول الثلاث على العمل معا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال سينتوناس إن القمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في فترة الإجراءات والاستفزازات التركية التي تؤثر على الدول الثلاث والأمن الإقليمي الأوسع.

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