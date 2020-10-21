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ثقافة

لتعزيز التعاون.. وزير التعليم العالي بجنوب السودان يزور مكتبة الإسكندرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:40 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي بجنوب السودان
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أحمد بسيوني
استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، السيد جابرييل تشانغسون، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان،  يرافقه جوزيف مومو، رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة جنوب السودان بمصر، ووفد رفيع المستوى، والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

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وتجول الوزير والوفد المرافق له بين أروقة مكتبة الإسكندرية للاطلاع على مقتنياتها، حيث زار متحف الآثار الذي يضم آثارًا لموقع المكتبة القديم وقطع أثرية تعود للحضارات البيزنطية والفرعونية، ومتحف المخطوطات الذي يضم وثائق ومجموعات نادرة من الكتب، بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل أنور السادات.

كما استمع إلى شرح حول فكرة إنشاء المكتبة وتصميمها المعماري، وفي ختام جولته، عبر عن شكره لزيارة مكتبة الإسكندرية، معربًا عن إعجابه الشديد بالمكتبة التي تعد صرحًا علميًا وثقافيًا كبيرًا.

وأشاد الوزير بدور المكتبة في نشر الثقافة، كما شجع طلاب دولة جنوب السودان الوافدين للدراسة بمصر على زيارتها للاستفادة مما تحتويه من ماده علميه ، وقامت المكتبة بإهداء الوفد عددًا من مطبوعاتها القيمة.
لتعزيز التعاون.. وزير التعليم العالي بجنوب السودان يزور مكتبة الإسكندرية
لتعزيز التعاون.. وزير التعليم العالي بجنوب السودان يزور مكتبة الإسكندرية

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