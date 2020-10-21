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توك شو

تحذير شديد من رئاسة الوزراء إلى المواطنين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة صعبة يعاني في العالم كله من تداعيات فيروس كورونا، ولكن الدولة طبقا لآخر إفادات من أكبر مؤسسات نقدية مثل البنك الدولي فهي تشيد بالاقتصاد المصري، وتؤكد قدرته ومتانته في عبور تلك الأزمة أو الاستمرار في النمو الإيجابي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أن جزءا كبيرا من هذا الاستمرار، هو اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، والالتزام بشكل أكبر، لافتا إلي أن هناك عودة ارتفاع في أرقام المصابين بكورونا في كل الدول المجاورة والكبرى والمتقدمة.

وطلب من كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "الموضوع مجرد بنلبس الكمامة وإحنا بنتحرك للتخفيف من حدة انتقال المرض"، منوها إلي أن "مش عايزين كحكومة أننا نبدأ مرة أخرى في إجراءات مؤثرة على "اكل عيشنا" واقتصادنا، ولذلك يجب ان نتبع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف:"ارجوكم"، التزموا لأن عدم الالتزام ممكن يأثر بشكل سلبي جدا علينا، وإننا في الفترة القادمة بصدد دخول فصل الشتاء، متمنيا ألا تزيد الأعداد مرة أخرى.

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