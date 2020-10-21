AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطولة شبابية.. تفاصيل مسلسل الخيال والمغامرة وادي الجن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل

أعلنت iProductions عن تصويرها مسلسل الخيال والمغامرة وادي الجن وهو أحد إنتاجات منصة Viu الأصلية والذي يأتي ضمن خطتها لتقديم أعمال مختلفة وغير تقليدية، وإعطاء فرصة لنجوم شباب من أنحاء العالم العربي أثبتوا جدارتهم. إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في المسلسلات لم تستخدم بهذا الشكل الكبير من قبل.


المسلسل يتم تصويره في أكثر من 150 موقع تصوير تتنوع بين أماكن أثرية ومحميات طبيعية ومناطق شعبية وتم بناء عدة ديكورات ضحمة بجانب اعتماد أكثر من 50% من أحداثه على المؤثرات البصرية.


وتدور أحداث المسلسل، الذي سيُعرض حصريا على منصة Viu العام المقبل، حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.


المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، ومن إنتاج "Viu


العمل من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛ ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX تريند في إف أكس.


ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل سيارتها.. هبة عبد الغني تظهر بإطلالة مبهجة

هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق" من 13 حلقة على watch it

بيتر ميمي ينتهي من تصوير فيلم الخيال العلمي موسى

بسبب الأوضاع السيئة .. سيرين عبد النور: نطمئن على أحوال الناس بدلا من صباح الخير

روبوت عملاق وإنذار بنهاية العالم القديم في الإعلان التشويقي لفيلم موسى

هبة عبد الغني تتصدر البوستر الرسمي للفيلم القصير قهوة فريال

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

أول تعليق من وزير التعليم على واقعة إجبار طالبة بمدرسة في الشرقية على ارتداء الحجاب

قبيل القمة الثلاثية.. رئيس قبرص: التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات

اشترط تأجيل لقاء الأهلي والوداد.. ميدو: تحية للزمالك فالناحية الإنسانية أهم من أي بطولة

فيديوجراف.. تفاصيل الاعتداء الجنسي على الطفلة مريم في حضانة بـ ألمانيا

بملابس كاجوال .. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

فوجئت بدماء غزيرة.. ثعبان يلدغ سيدة في المرحاض| فيديو

البسوا الكمامة.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمواطنين

شوقي: إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

تزوجت 72 يوما وأنجبت ابنتها من أم بديلة.. معلومات صادمة عن كيم كارداشيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها