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سيارات

في دقيقتين فقط..اركن سيارتك في 5 خطوات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:25 م
في دقيقتين فقط..اركن
في دقيقتين فقط..اركن سيارتك في 5 خطوات
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قسم السيارات
تشمل مبادئ القيادة فنون عديدة ليست على الطرق فقط، ولعل أبرزها اصطفاف "ركن" سيارتك، قد يكون الأمر مختلف من قائد لآخر حسب إتقانه للقيادة بشكل عام، لك أن تتخيل بعض الأشخاص يستغرقون أوقات طويلة من أجل "ركن" السيارة بشكل صحيح، إلا أنه مع اتباع التعليمات الصحيحة، سيكون الأمر فى دقيقتين فقط. 

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري في النقاط التالية أهم النصائح حول فنون اصطفاف السيارة :

1- الوقوف على خط موازي بجانب السيارة الواقعة أمام المساحة الخالية المناسبة لركن السيارة.

2- ضبط المرآة الجانبية بصورة مناسبة، لكشف زاوية مناسبة للرؤية و تجنب احتكاك أى من أجزاء السيارة.
 
3- الرجوع في خط مستقيم في البداية، ثم الانعطاف التدريجي في الجهة المراد الإصطفاف بها سواء كانت يمينًا أو يسارًا.

4- بعد دخول الجزء الخلفي لسيارتك في المساحة المحددة واستحواذها على النسبة الملائمة، يتم تبديل وضع الحركة من الرجوع إلى التقدم للأمام، لكي تتم عملية الاصطفاف الصحيحة.

5- ضبط السيارة بصورة صحيحة، لتتوسط المساحة الفارغة، مع الأخذ في الاعتبار احترام المساحات الأمامية والخلفية للسيارات الأخرى، لتجنب حدوث تلف لسيارتك ناتج عن ضيق المسافة، والتأكد أيضًا من اعتدال إطارات السيارة.

ينصح أيضًا بتركيب حساسات الركن، التي تعطي اشارات تنبيه للأجسام الملاصقة، أو استخدام كاميرا خلفية لتسهيل ركن سيارتك.

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