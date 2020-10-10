أهم 5 نصائح لقائدي السيارات فى مصر

عند اقتناء سيارة جديدة أو مستعمله فهناك أشياء عديدة من الضروري اتباعها، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي لسيارتك و سلامتك أيضًا، و تتعدد هذه الامور ما بين الميكانيكية و الفنية المرتبطة بالصيانة الدورية ومتابعة الحالة العامة للسيارة، ونستعرض سويًا اهم النصائح التي يجب على قائد السيارة اتبعاها للحفاظ على سيارته.





1- تغيير زيت المحرك وقياسه

يعد زيت المحرك هو بمثابة "الرئة" التي يتنفس بها محرك السيارة، وذلك لكونه المسؤول عن الأداء الحركي للأجزاء المعدنية الداخلية، ولابد من قياس مستوى زيت المحرك من وقت إلى أخر والاطمئنان على المنسوب المناسب وفحص لزوجته أيضًا.





2- فحص الإطارات

من الضروري أن تتم عملية فحص الاطارات بشكل يومي، والاطمئنان على عجلات السيارة قبل أن تنطلق إلى رحلتك، فاذا وجدت هناك خللًا في مستوى الهواء داخل الاطار فلابد من تزويد الهواء سريعًا، والكشف أيضًا عن وجود ثقوب قد تكون اتلفت اطار السيارة، وفي هذه الحالة من الأفضل استخدام اللحام بدلًا من الطريقة الشائعة وهي "الخابور"، ومن النصائح الهامة أيضا فحص الحالة العامة للإطارات والتأكد من وجود العلامات البارزة، و أن الإطار غير ممسوح، لتجنب مشكلات عديدة قد تؤدي لوقوع حادث بسبب عدم استجابة الفرامل نتيجة التآكل.





3- تيل الفرامل

الفرامل هي المسؤلة الاولى عن توقف المركبة، ولذلك من الضروري الاطمئنان على الحالة العامة لتيل الفرامل، والتذكر الدائم لموعد تغييره، وفي حالة وجود صعوبة في الضغط على الفرامل أو سماع صفير عند استخدامك "دواسة الفرامل"، فهدا يدل على مؤشر قوي لتغيير "تيل الفرامل" الخاص بسيارتك.





4- سوائل التبريد

تعتبر منظومة التبريد من الأشياء الضرورية للغاية، والتي يجب على قائد السيارة متابعتها بشكل دوري، والاطمئنان على مستوي مياة التبريد، و أيضًا ملاحظة الحالة العامة للهيكل المعدني الردياتير، والتأكد من سلامته من الثقوب وذلك حتى لايحدث تسريبات في الانابيب المسؤله عن ديناميكة أداء الردياتير، وذلك لتجنب مشكلات كبيرة مثل ارتفاع درجة حرارة المحرك.





5- شمعات الاحتراق "البوجيهات"