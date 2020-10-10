AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أهم 5 نصائح لقائدي السيارات فى مصر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:38 م
أهم 5 نصائح لقائدي
أهم 5 نصائح لقائدي السيارت فى مصر
Advertisements
قسم السيارات
عند اقتناء سيارة جديدة أو مستعمله فهناك أشياء عديدة من الضروري اتباعها، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي لسيارتك و سلامتك أيضًا، و تتعدد هذه الامور ما بين الميكانيكية و الفنية المرتبطة بالصيانة الدورية ومتابعة الحالة العامة للسيارة، ونستعرض سويًا اهم النصائح التي يجب على قائد السيارة اتبعاها للحفاظ على سيارته.

1- تغيير زيت المحرك وقياسه 
يعد زيت المحرك هو بمثابة "الرئة" التي يتنفس بها محرك السيارة، وذلك لكونه المسؤول عن الأداء الحركي للأجزاء المعدنية الداخلية، ولابد من قياس مستوى زيت المحرك من وقت إلى أخر والاطمئنان على المنسوب المناسب وفحص لزوجته أيضًا.

2- فحص الإطارات
 
من الضروري أن تتم عملية فحص الاطارات بشكل يومي، والاطمئنان على عجلات السيارة قبل أن تنطلق إلى رحلتك، فاذا وجدت هناك خللًا في مستوى الهواء داخل الاطار فلابد من تزويد الهواء سريعًا، والكشف أيضًا عن وجود ثقوب قد تكون اتلفت اطار السيارة، وفي هذه الحالة من الأفضل استخدام اللحام بدلًا من الطريقة الشائعة وهي "الخابور"، ومن النصائح الهامة أيضا فحص الحالة العامة للإطارات والتأكد من وجود العلامات البارزة، و أن الإطار غير ممسوح، لتجنب مشكلات عديدة قد تؤدي لوقوع حادث بسبب عدم استجابة الفرامل نتيجة التآكل.

3- تيل الفرامل
 
الفرامل هي المسؤلة الاولى عن توقف المركبة، ولذلك من الضروري الاطمئنان على الحالة العامة لتيل الفرامل، والتذكر الدائم لموعد تغييره، وفي حالة وجود صعوبة في الضغط على الفرامل أو سماع صفير عند استخدامك "دواسة الفرامل"، فهدا يدل على مؤشر قوي لتغيير "تيل الفرامل" الخاص بسيارتك.

4- سوائل التبريد 
تعتبر منظومة التبريد من الأشياء الضرورية للغاية، والتي يجب على قائد السيارة متابعتها بشكل دوري، والاطمئنان على مستوي مياة التبريد، و أيضًا ملاحظة الحالة العامة للهيكل المعدني الردياتير، والتأكد من سلامته من الثقوب وذلك حتى لايحدث تسريبات في الانابيب المسؤله عن ديناميكة أداء الردياتير، وذلك لتجنب مشكلات كبيرة مثل ارتفاع درجة حرارة المحرك.

5- شمعات الاحتراق "البوجيهات" 
هي صاحبة الانطلاقة الأولى بعد الضغط على زر تشغيل المحرك، فهي من تعطي شرارة البدء والتي تكون حلقة الوصل، بين احتراق خليط الهواء والبنزين داخل اسطوانات المحرك، فعند تلف هذه القطعة الهامة تجد أن السيارة تتوقف تمامًا عن الحركة، بسبب عدم اعطاء "البوجيهات" هذه الشرارة، لذلك يجب متابعة مواعيد الفحص الدوري، حتى لا يقع قائد السيارة لعطل مفاجئ نتيجة هذا العطل، ومن الضروري أيضا عن تغييرها مراعاة شراء المنتج الاصلي والابتعاد تماما عن المقلد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك

خرافات شائعة بين السائقين تضر بالسيارة .. احذرها

نصائح للحفاظ على السيارة عند ركنها فترة طويلة

أجزاء في سيارتك يجب فحصها بشكل دوري

5 نصائح ذهبية قبل السفر بسيارتك.. تعرف عليها

أفضل طريقة للحفاظ على موتور السيارة لأطول مدة

ترشيحاتنا

لقطات صادمة.. رجل يقطع أصبع سيدة لخلافها معه ..فيديو

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة وطلب فدية من أسرتها في ديرب نجم

فستان فوق الركبة.. هنا الزاهد فى إطلالة جذابة مع زوجها أحمد فهمى.. شاهد

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور

رد فعل محمد عبد المنصف على أزمة زوجته مع جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الأفوكادو