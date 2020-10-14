6 نصائح تجعلك محترفا فى "سواقة" السيارات

تتعدد الروايات والمواقف حول القيادة، فكل منا له عالمه الخاص الذي يواجهه، ثم بعد ذلك يحكي عنه بطريفته سواء كان بصورة طريفة أو حزينة فالروايات والقصص في عالم القيادة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت من الاستمرارية و الاحتكاك بعالم السيارات والازدحام المروري، وطرق السفر.





فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد أهم النصائح في عالم قيادة السيارت للوصول لأعلى مستوي ممكن.





1- العوامل الميكانيكية

قبل الانطلاق إلى رحلتك او عملك، قم بإلقاء نظرة سريعة على مستوى الهواء داخل الاطارات، وقياس مستوى زيت المحرك أثناء توقف السيارة ، والاطمئنان أيضًا على قربة المياه ووصولها إلى المستوى المناسب.





2-سرعة الانطلاقة

بعد تشغيل محرك السيارة عليك الانتظار قليلًا، وعدم الضغط على دواسة البنزين بقوة كبيرة، لتجنب التحميل القاسي على المحرك، وتلف اطارات سيارتك.





3- تفعيل زر الانتظار

عند قدومك على "مطب اصطناعي" عليك الضغط على زر الانتظار، لإعطاء اشارة تنبيهية للقادم بالخلف، لأخذ الحذر والحيطة إذا كان قادم بسرعة كبيرة، و يتم تفعيله أ يضًا في حالة اصطفاف السيارة كعلامة واضحة للقادم خلفك، وهذا يعطي له إشارة تنبيهية بأنك تريد ركن سيارتك.





4- النقطة العمياء

قد يواجهك أثناء قيادة سيارتك أمرًا هام للغاية، وهي النقطة العمياء التي من خلالها لاترى القادم من التقاطعات بصورة كبيرة، لذلك فمن الأمثل استخدام مصابيح السيارة "تقليب الانوار"، أو استخدام آلة التنبيه وذلك لإعطاء إشارة بأن سيارتك قد تخطو هذا التقاطع.





5- المرايات و الإشارات

من الأمور الغاية فى الأهمية هي الاهتمام بالنظر إلى جانبي الطريق، باستخدام المرايات الجانبية وضبطها على مستوى نظرك، لتجنب صدمات القادم من الخلف، و اعطاء اشارات المصابيح الخلفية كعلامة واضحة اذا كنت تريد الدخول يمينًا أو يسارًا.





6- عدم الاستهانة بالطريق والثقة الزائدة