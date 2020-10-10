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سيارات

بعد ثبات سعره.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:38 م
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
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أماني نوار

بعد أن اعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، يبحث الجميع من سائقي السيارات عن وسائل فعالة للحد من استهلاك محركات سياراتهم للوقود ، وذلك بهدف التوفير في النفقات. 

-حاول  تقليل السرعة حيث انه كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين
- يجب الحرص على ثبات  سرعة السيارة قدر الإمكان ، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود ، بالإضافة إلى الحد من استخدام الفرامل والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين
- حاول فحص ضغط الإطارات  حيث عندما قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.
- الحد من استخدام مكيف السيارة ،حيث ينصح الخبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داحل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلا من استخدام التكييف
-يجب غلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة ، والسب هو استهلاك السيارة للوقود بطريقة أسرع اثناء توقفها .
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