بعد ثبات سعره.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين



بعد أن اعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، يبحث الجميع من سائقي السيارات عن وسائل فعالة للحد من استهلاك محركات سياراتهم للوقود ، وذلك بهدف التوفير في النفقات.



-حاول تقليل السرعة حيث انه كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين

- يجب الحرص على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان ، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود ، بالإضافة إلى الحد من استخدام الفرامل والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين

- حاول فحص ضغط الإطارات حيث عندما قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.

- الحد من استخدام مكيف السيارة ،حيث ينصح الخبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داحل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلا من استخدام التكييف

-يجب غلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة ، والسب هو استهلاك السيارة للوقود بطريقة أسرع اثناء توقفها .

