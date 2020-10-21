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أخبار العالم

بومبيو: على القوات الأجنبية الخروج من ليبيا تمهيدًا لحل النزاع

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي له، على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا من أجل حل الأزمة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تؤيد المساعي التي تبذلها مجموعة (5+5) بشأت ليبيا.

وشدد على أن على القوات الأجنبية أن تغادر لبيبيا تمهيدا لحل النزاع.

كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية عن نجاح الولايات المتحدة في تحرير اثنين من مواطنيها كانا مجتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة توجه الشكر للمملكة العربية السعودية على مساعدتها في تحرير مواطنين أمريكيين من أيدي الحوثيين.

إلى ذلك، قال بومبيو إن الولايات المتحدة حريصة على تفوقها في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن السلاح الروسي يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بشأن الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية.

وبشأن سوريا، قال بومبيو إن واشنطن تدعم الحل السلمي للصراع في سوريا.

وتابع قائلا إن "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

كما أكد بومبيو أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية.

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