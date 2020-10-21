كواليس زيارة محمود الخطيب المفاجئة لاتحاد الكرة.. صور





وعقد رئيس النادى الأهلى جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى حضور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.











وهنأ عمرو الجنايني، رئيس النادى الأهلي على فوز المارد الأحمر الاخير على الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا معربا عن أمنياته بتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة.











وأقام عصر اليوم الاربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم ، مراسم تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأعضاء اللجنة ونجل الراحل الكابتن أمير عزمي مجاهد وأسرته، ولفيف من رموز ومسئولي الرياضة المصرية.











وفي كلمته ، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التعزية لأسرة الراحل ، مؤكدًا أن حفل تأبين الراحل الكابتن عزمي مجاهد بمثابة رسالة وفاء له بعد رحيله فهو كان نعم الأخ والصديق العزيز على قلوبنا جميعًا ، مؤكدًا علي التاربخ الحافل بالإنجازات المحلية والإفريقية والعربية للراحل سواء مع نادي الزمالك أو منتخب مصر بجانب عمله الإعلامي .











وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم ، إننا نجتمع اليوم عرفانا للراحل الذي أعطي الكثير في مختلف المجالات وكافة الأصعدة بلا حدود ، داعين له بالرحمة والمغفرة . وأضاف،أن تأبين عزمي مجاهد يأتي عرفانا لرياضي كبير، أعطى بلا حدود لاعبا ومدربا واداريا، وعلى المستوى الانساني كان قريبا من الجميع، وله مواقفه القوية.











وأكد ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أن القلعة البيضاء خسرت عزمى مجاهد المدافع الصلب عن حقوق القلعة البيضاء.











وقال ممدوح عباس على هامش حفل تأبين عزمى مجاهد: صعب يتعمل عزمى مجاهد اخر وكان مدافعا شرسا عن النادى الأبيض طوال مشوار حياته.











وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة أن الراحل عزمي مجاهد أعطى الكثير للرياضة المصرية.











قال الجنايني فى حفل تأبين الراحل عزمى مجاهد: كان دائم الابتسام ومعطاء للرياضة المصرية .











من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال حفل تأبين للراحل الكبير الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الرئيسي الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية







قال وزير الرياضة : عزمى مجاهد منح مصر الكثير لاعبا ومدربا وفى مجال الإدارة وفى مجال الاعلام.







وأشار إلى أن الراحل عزمى مجاهد رجل وطنى وتابعت فترة مرضه وكنت متأثرا وفى اخر لحظاته كان مبتسما ويسأل على الجميع.







أضاف : كابتن عزمى جسدك مش موجود لكن روحك اكيد معانا وربنا يسكنه فسيح جناته.







كما حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة إلى جانب امير عزمى مجاهد وحلمى طولان ومجدى عبدالغني والدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية إلى جانب لفيف من أصدقاء الراحل عزمى مجاهد القدامي ومحمد فضل عضو الجبلاية.











فيما وجه امير عزمى مجاهد الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية. وأكد امير عزمى مجاهد على هامش تأبين والده الراحل أنه لا يجد أية كلمات للتعبير عن الموقف وأنه اول مرة يقف فى هذا الموقف.