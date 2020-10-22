موجز السوشيال: أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. وأسما شريف منير توجه رسالة لزوجة والدها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسب تأجيل مباراة الأياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة الى زوجة والدها الفنان شريف منير تعبر فيها عن مدى حبها لها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .علّق الحساب الرسمى لكأس العالم على مشاركة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر فى كأس العالم 2018 فى روسيا، كأكبر لاعب فى تاريخ كأس العالم حيث بلغ عمره 45 سنة و161 يومًا.نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب احمد عيد، في تغريدته: "‏احنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي علي الكل والفرق تتعامل بنفس المبدأ".